Почистить, нарезать и начать жарить - вроде ничего сложно, да? Но все не так просто, пишет Receptes.lv.
Как приготовить самую вкусную жареную картошку
Хитрости приготовления вкусной жареной картошки
1. Очищенный картофель отправляем в холодную воду примерно на 30 минут. Так удастся освободиться от лишнего крахмала, который во время жарки делает картофель мягким и превращает его в кашу.
2. Стоит быть точными - жаря картофель, убедитесь, что он порезан на равные дольки. Иначе одни кусочки будут пережаренными, а другие недожаренными.
3. Перед тем, как отправлять картофель на сковороду, уберите лишнюю жидкость. С этим прекрасно справятся бумажные полотенца.
4. Перед тем как положить картофель на сковороду, убедитесь, что масло хорошо разогрето. И да, масла для красиво прожаренной картошки жалеть не стоит.
5. Чем меньше картофеля в сковороде, тем равномернее он прожарится. Так что 2-3 слоя картошки - абсолютный максимум.
6. Не перемешивайте картофель, пока нижний слой не прожарится как следует. В целом, не нужно картошку часто помешивать, если вы не хотите пюре.
7. Если вы хотите, чтобы картофель имел золотистую хрустящую корочку, не жарьте его под крышкой. Только в самом начале ее можно применить, чтобы немного ускорить процесс.
8. Специи следует добавлять в картофель на последнем этапе приготовления, так как они тоже могут вытягивать из овоща лишнюю влагу, вызывая его размягчениие.
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