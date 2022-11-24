В Афганистане 12 человек выпороли на глазах у тысяч зрителей

Публичная порка прошла на футбольном стадионе в провинции Логар. Считается, что это уже второй раз за месяц, когда талибы устраивают такое публичное избиение.

По мнению талибов, люди, подвергшиеся этому жестокому наказанию, виновны в "преступлениях против нравственности", включая прелюбодеяние, грабежи и гомосексуальные связи, заявил BBC представитель талибов.

Когда талибы захватили власть в августе прошлого года, они пообещали более мягкую администрацию, чем в первый период правления с 1996 по 2001 год. Но эти наказания говорят об обратном.

Режим талибов пытается добиться международного признания и получить гуманитарную помощь, которая была приостановлена ​​после их прихода к власти, но постепенно вводит более жесткие ограничения прав и свобод.

В последние 15 месяцев особенно строго ограничивались права женщин, постепенно отказывая им в участии в общественной жизни. Большинство женщин потеряли работу в государственных учреждениях, им запрещено путешествовать без сопровождения мужчин. Они должны носить закрывающую одежду вне дома.