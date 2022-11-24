В Афганистане 12 человек, в том числе три женщины, публично выпороли на глазах у тысяч зрителей за "преступления против нравственности".
В Афганистане 12 человек выпороли на глазах у тысяч зрителей
Публичная порка прошла на футбольном стадионе в провинции Логар. Считается, что это уже второй раз за месяц, когда талибы устраивают такое публичное избиение.
По мнению талибов, люди, подвергшиеся этому жестокому наказанию, виновны в "преступлениях против нравственности", включая прелюбодеяние, грабежи и гомосексуальные связи, заявил BBC представитель талибов.
Когда талибы захватили власть в августе прошлого года, они пообещали более мягкую администрацию, чем в первый период правления с 1996 по 2001 год. Но эти наказания говорят об обратном.
Режим талибов пытается добиться международного признания и получить гуманитарную помощь, которая была приостановлена после их прихода к власти, но постепенно вводит более жесткие ограничения прав и свобод.
В последние 15 месяцев особенно строго ограничивались права женщин, постепенно отказывая им в участии в общественной жизни. Большинство женщин потеряли работу в государственных учреждениях, им запрещено путешествовать без сопровождения мужчин. Они должны носить закрывающую одежду вне дома.
В этом месяце талибы решили, что женщин нельзя пускать в парки развлечений, спортзалы и общественные бани.
Неделю назад лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям ввести практику назначения наказаний в соответствии с законами шариата. За такие преступления, как грабеж, похищение людей и подстрекательство к мятежу, виновных будут наказывать публичным отрезанием конечностей и забиванием камнями.
Представитель талибов в провинции Логар сообщил BBC, что все три женщины были освобождены после избиения, а несколько мужчин были заключены в тюрьму.
Женщины и мужчины получили от 21 до 39 ударов. Максимальное количество ударов плетью, которое можно нанести человеку, составляет 39, пояснил другой представитель талибов.
На прошлой неделе в провинции Тахар публично пороли 19 человек.
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