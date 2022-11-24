Россиянин, живущий в Нарве, не смог вернуться в Эстонию. Его ВНЖ аннулировали за пророссийские взгляды

Сам Непримеров причину произошедшего формулирует так: "Потому что проводил парад на 9 мая и "Бессмертный полк". Все мероприятия согласовывались с местной администрацией, а в 2016-2017 годах даже сопровождались полицией".

Непримеров пытается оспорить депортацию в эстонском суде. А пока ютится в старой квартире знакомых в Ивангороде. Жилье выставлено на продажу, так что приют временный. Есть у него и прописка в Тверской области. По его словам, дальние родственники согласились ее оформить, чтобы он мог получать медицинские услуги как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

"Куда идти, я не знаю. У меня здесь нет ни друзей, ни знакомых, у меня все друзья остались там. В связи с политической ситуацией туда дороги мне нет и даже через пять лет, если не изменится власть в Эстонии. Мне надо как-то здесь обустраиваться", - рассуждает россиянин.

Из администрации Кингисеппского района депортированному ответили, что свободный жилой фонд для передачи во временное пользование отсутствует. Однако пообещали обратиться к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой принятия программы о расселении соотечественников.

Глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский уточнил, что случай с Непримеровым уже второй. Из Эстонии депортирован еще один местный житель с российским паспортом. Речь идет о руководителе "Бессмертного полка" в Таллинне Алексее Есакове.