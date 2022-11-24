Этот день настал: теперь за вождение в пьяном виде наступает уголовная ответственность

Госполиция в Twitter напоминает, что уголовная ответственность предусмотрена также за вождение транспортного средства или обучение вождению транспортного средства в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения.

Транспортное средство, принадлежащее лицу, совершившему уголовное правонарушение, подлежит конфискации, если лицо управляло им в состоянии алкогольного опьянения или отказалось от проверки на наличие в организме опьяняющих веществ.

Данные Государственной полиции показывают, что, к сожалению, количество нарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения не уменьшается.