Благодаря созданной в Латвии потоковой платформе для пожертвований Stopify, за несколько недель на нужды украинской армии было собрано 37 000 евро. Для них были закуплены квадрициклы, дрон, тепловизоры, тактические перчатки и другие необходимые военнослужащим вещи, сообщает программа LTV Dienas zina.
Первая партия помощи от Stopify отправилась в Украину
В первой партии находятся два квадроцикла и другие необходимые для активных боевых действий вещи, которые уже направляются в Украину. На каждой из них автор идеи Stopify Марис Упениекс разместил наклейку платформы для пожертвований.
Идея стриминга пришла к нему случайно, когда он думал о том, как регулярно поддерживать армию.
Упениекс говорит: "Был такой "вау-момент" - мы привыкли подписываться на различные стриминговые сервисы и смотреть фильмы и сериалы за небольшую ежемесячную плату. И мы с друзьями подумали, а как бы подписаться на что-то гораздо более важное - на нашу свобода и наше будущее, которое решается на поле боя прямо сейчас".
Видео: Сюжет программы LTV Dienas zina
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