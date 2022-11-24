Первая партия помощи от Stopify отправилась в Украину

В первой партии находятся два квадроцикла и другие необходимые для активных боевых действий вещи, которые уже направляются в Украину. На каждой из них автор идеи Stopify Марис Упениекс разместил наклейку платформы для пожертвований.

Идея стриминга пришла к нему случайно, когда он думал о том, как регулярно поддерживать армию.

Упениекс говорит: "Был такой "вау-момент" - мы привыкли подписываться на различные стриминговые сервисы и смотреть фильмы и сериалы за небольшую ежемесячную плату. И мы с друзьями подумали, а как бы подписаться на что-то гораздо более важное - на нашу свобода и наше будущее, которое решается на поле боя прямо сейчас".

Видео: Сюжет программы LTV Dienas zina