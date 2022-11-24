Украина: России нужна неделя на подготовку нового массированного ракетного удара

"Нас пытаются сломать, погрузить во тьму и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится, мы понимаем, что периодичность массированных ракетных атак по Украине - это примерно неделя. То есть, это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему такому удару", - сказал Юсов.

Россия израсходовала почти все свои запасы высокоточного оружия, но у нее еще осталось много обычных ракет, объяснил представитель разведки.

"Мы и видим, что за точностью они особо и не гонятся. Во многих случаях разлет в километр - это условная “норма” и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, больницы - это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ", - сказал Юсов.

По словам чиновника, у россиян осталось больше всего ракет к системам С-300.

"Это означает, что, прежде всего, угроза для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон. К сожалению, это те города, куда С-300 добивают. Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения, но понимаем, что враг при всей своей несуразности является серьезным, вооруженным, массовым. Поэтому, к сожалению, ракетный террор еще может продолжаться", - закончил представитель украинской разведки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что у России осталось ракет для трех-четырех массированных ударов.