Первый в истории блэкаут Украины. Сроки полного восстановления системы пока не ясны

В остальных областях, судя по отчетам местных властей и энергетиков, картина очень неравномерна: где-то подача электричества, согласно отчетам, полностью восстановлена, где-то оно есть пока только в областном центре, где-то без света остаются целые районы.

Спутниковый снимок Украины и окружающих стран после налета 23 ноября Фото: BBC

"Укрэнерго" объясняет, что после ракетного налета во всей энергосистеме Украины рухнула частота, и из-за этого автоматически остановились все три атомных электростанции, которые находятся под контролем Украины: Южноукраинская, Хмельницкая и Ровненская. Они дают половину производства электроэнергии страны. После остановки же их нужно возвращать в рабочий режим медленно, по мере подключения потребителей.

Все блоки АЭС 23 ноября отключились впервые в истории. За неделю до того, 15 ноября, во время предыдущего ракетного удара россиян, отключались только два блока Хмельницкой АЭС и один блок Ровненской АЭС.

"Нужно понимать, что вчера на самом деле случился блэкаут в нашей энергосистеме в результате тех обстрелов, что произошли. И ситуация на самом деле очень сложная", - сказал утром в четверг министр энергетики Украины Герман Галущенко.