Лукашенко: Отправка белорусских солдат в Украину "не решит проблему"

Ввод белорусских солдат в Украину не нужен, нужны переговоры, заявил диктатор журналистам после саммита возглавляемой Россией Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване.

"Хотя я никогда не отрицал, что мы участвуем во многих направлениях "спецоперации", - сказал Лукашенко, говоря о поддержке Беларусью агрессии России против Украины, - однако мы не вмешиваемся, никого не убиваем, не вводим туда живую силу, потому что в этом нет необходимости".

"Наши вооруженные силы - даже если количество, которое можно сразу задействовать, ну 35-40 тысяч - они проблему не решат. Сегодня это не тренд, об этом я только что говорил. Мы должны договориться. Мы должны разумно договориться и говорить о мире".

Диктатор добавил, что прямое участие белорусских войск в агрессии России против Украины только усугубит ситуацию.

"Если мы будем напрямую ввязываться в этот конфликт с вооруженными силами, живой силой, мы ничего к нему не добавим, а наоборот, усугубим. Это не роль Беларуси в этом конфликте", - добавил он.