78-летнему актеру О Ен Су, получившему известность по роли О Иль Нама в южнокорейском сериале от Netflix "Игра в кальмара" (Squid Game, 2021), было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах, сообщает Yonhap.
78-летнего актера из "Игры в кальмара" обвиняют в домогательствах
Прокуратура города Сувона 24 ноября сообщила, что летом 2017 года актер без согласия женщины трогал ее.
Сам О Ен Су обвинения в своей адрес не признает. Согласно информации телесети JTBC, артист объяснил, что "держал женщину за руку, чтобы показать ей дорогу у озера". Он отметил, что извинения женщине, которые он принес ей в 2021 году, не были признанием вины.
Как отмечает французская радиостанция RFI, после выдвинутых в адрес О Ен Су обвинений Министерство культуры Сеула (столица Южной Кореи) решило остановить показ правительственной рекламы, в которой участвует актер.
Жертва рассказала о произошедшем полиции в декабре 2021 года, но в апреле правоохранители закрыли дело, так и не предъявив актеру никаких обвинений. Позднее по просьбе пострадавшей расследование было снова возобновлено прокуратурой.
О Ен Су в Южной Корее широко известен по работе в театре. В мире о нем заговорили после роли игрока № 001 в сериале "Игра в кальмара". За съемки в сериале артист получил "Золотой глобус" как лучший актер второго плана.
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