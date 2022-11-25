78-летнего актера из "Игры в кальмара" обвиняют в домогательствах

Прокуратура города Сувона 24 ноября сообщила, что летом 2017 года актер без согласия женщины трогал ее.

Сам О Ен Су обвинения в своей адрес не признает. Согласно информации телесети JTBC, артист объяснил, что "держал женщину за руку, чтобы показать ей дорогу у озера". Он отметил, что извинения женщине, которые он принес ей в 2021 году, не были признанием вины.

Как отмечает французская радиостанция RFI, после выдвинутых в адрес О Ен Су обвинений Министерство культуры Сеула (столица Южной Кореи) решило остановить показ правительственной рекламы, в которой участвует актер.

Жертва рассказала о произошедшем полиции в декабре 2021 года, но в апреле правоохранители закрыли дело, так и не предъявив актеру никаких обвинений. Позднее по просьбе пострадавшей расследование было снова возобновлено прокуратурой.

О Ен Су в Южной Корее широко известен по работе в театре. В мире о нем заговорили после роли игрока № 001 в сериале "Игра в кальмара". За съемки в сериале артист получил "Золотой глобус" как лучший актер второго плана.