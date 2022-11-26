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Вернется ли Джонни Депп к роли Джека Воробья?

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Вернется ли Джонни Депп к роли Джека Воробья?
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Джонни Депп
Джонни Депп Фото: Кадр из видео

Сразу несколько источников сообщили изданию The Sun, что Джонни Депп намерен вернуться в следующем фильме франшизы "Пираты Карибского моря" в роли капитана Джека Воробья. Но в Daily Mail это опровергают. 

По сведениям Daily Mail, студия якобы не намерена приглашать Джонни Деппа. Издание The Sun пишет о проекте под названием  A Day At The Sea ("День на море"). Сообщается, что актер якобы начнет сниматься уже в феврале в секретной локации в Великобритании. Хотя при этом отмечается: картина находится на начальной стадии - режиссер еще не закреплен. Говорится, что продюсер будет тот же, что и в "Пиратах Карибского моря".

В Daily Mail уверены, что информация неточна. Студия Disney пока не давала официальных комментариев. 

Напомним, 59-летний американский актер Джонни Депп лишился роли в ожидаемых в будущем проектах несколько лет назад, когда только разгорелся скандал с теперь уже бывшей женой актера Эмбер Херд. Депп был отстранен от роли в серии картин  "Фантастические твари", расширяющих вселенную Гарри Поттера. К слову, суд с бывшей женой Джонни Депп выиграл. Он также заявлял, что "никогда не вернется к роли капитана Джека Воробья".

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