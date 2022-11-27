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"Шабаш имени самих себя": Виторган раскритиковал светскую жизнь в Москве

rus.tvnet.lv
"Шабаш имени самих себя": Виторган раскритиковал светскую жизнь в Москве
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Максим Виторган
Максим Виторган Фото: Кадр из видео

50-летний российский актер Максим Виторган раскритиковал в соцсетях тот факт, что в Москве продолжается светская жизнь, пишет Spletnik.ru.

В частности он высказался про премию журнала ОК!, на которой собрались многие знаменитости, в том числе Юлия Пересильд, Филипп Янковский, Максим Матвеев, Дарья Мороз, Агата Муцениеце, Регина Тодоренко и другие.

"Такие все нарядные, красивые, рады друг другу. Ну молодцы. Я понимаю, почему продолжают работать или в частной жизни искать радости и удовольствия. Но здесь гламурный публичный шабаш имени самих себя", - написал Максим Виторган в Facebook.

Любопытный факт, на этом вечере была и его возлюбленная Нино Нинидзе. В СМИ вновь заговорили об их расставании. Правда, в последнем интервью, Нино опровергла слухи о расставании с Виторганом.

Позже и сам Максим Виторган опровег свой переезд в Израиль, а также расставание с Нино. Написанное о нем в СМИ он назвал провокацией, спекуляцией и манипуляцией.

Напомним, недавно Виторган прилетал в Россию на съемки сериала "Игра головой". Также актер появился на совместной фотографии с Аллой Пугачевой, Семеном Слепаковы, группой Little Big и Михаилом Шацем.

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