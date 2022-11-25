Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) предупреждает, что в ночь на субботу, 26 ноября, в Риге будет сильный снегопад.
VUGD: в ночь на субботу в Риге пройдет сильный снегопад
VUGD: в ночь на субботу в Риге пройдет сильный снегопад
Ночью толщина снежного покрова может достичь 5-7 сантиметров.
Видимость во время снегопада снизится до менее 1 километра, а тротуары и дороги будут скользкими, говорят в службе.
Уже объявлено, что в последнюю субботу и воскресенье ноября (26 и 27 числа) в Латвии будет идти снег, больше осадков выпадет в восточных регионах, меньше - в Курземе, прогнозируют синоптики.
Сохранится пасмурная погода, ветер, преимущественно восточный, будет слабым.
Температура воздуха ожидается в пределах +1...-5 градусов, местами на Курземском побережье воздух прогреется до +2...+3 градусов.
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