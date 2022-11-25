VUGD: в ночь на субботу в Риге пройдет сильный снегопад

Ночью толщина снежного покрова может достичь 5-7 сантиметров.

Видимость во время снегопада снизится до менее 1 километра, а тротуары и дороги будут скользкими, говорят в службе.

Уже объявлено, что в последнюю субботу и воскресенье ноября (26 и 27 числа) в Латвии будет идти снег, больше осадков выпадет в восточных регионах, меньше - в Курземе, прогнозируют синоптики.

Сохранится пасмурная погода, ветер, преимущественно восточный, будет слабым.

Температура воздуха ожидается в пределах +1...-5 градусов, местами на Курземском побережье воздух прогреется до +2...+3 градусов.