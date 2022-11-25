Видео ⟩ Ответ на окровавленную кувалду: глава МИД Эстонии приготовил "подарок" Пригожину

Российский бизнесмен, куратор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", отправил в Европарламент окровавленную кувалду в ответ на намерение депутатов Европарламента призвать ЕС признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу решил отправить Пригожину ответный подарок.

"Террористы смеются над жертвами Украины. На этой неделе Пригожин отправил в Европарламент окровавленную кувалду. Я отправлю эти наручники в главный офис Международного уголовного суда в Гааге, где они будут ждать Пригожина и его сообщников", - говорит Урмас Рейнсалу в опубликованном в Twitter видео.

As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) November 25, 2022

Ранее в телеграм-канале "КИБЕР ФРОНТ Z" было опубликовано видео получения кувалды от представителей Пригожина. На кадрах показан скрипичный футляр, в нем - кувалда с гравировкой "ЧВК "Вагнер" На деревянной рукоятке видны красные пятна - вероятно, следы бутафорской крови.