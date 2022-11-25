Видео ⟩ Смертельная авария под Мурьяни: полиция рассказала о возможных причинах ДТП

Государственная полиция возбудила уголовное дело, чтобы установить, сел ли кто-либо из водителей за руль в состоянии алкогольного опьянения, и выяснить причину аварии.

Хельмут Сташко, командир батальона Дорожной полиции Рижского регионального управления, сказал:

"По предварительной информации, грузовик, который двигался в сторону Риги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем BMW, за которым следовал другой грузовик, в результате чего произошло еще одно столкновение.

Автомобили были повреждены, и, к сожалению, все водители погибли на месте".

Как сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Лина Багдоне, расследование обстоятельств аварии продолжается и одна из расследуемых версий заключается в том, что у одного из грузовиков спустило колесо.

В ближайшие часы планируется восстановить движение на Валмиерском шоссе возле Мурьяни.

Как сообщалось, в четверг, 24 ноября, вечером на Валмиерском шоссе возле Мурьяни произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

Авария произошла около 17:00 в Саулкрастском крае, на Валмиерском шоссе недалеко от реки Лоя, где столкнулись два большегрузных автомобиля Volvo и легковой автомобиль BMW. Водители обоих грузовиков и водитель легкового автомобиля погибли на месте, сообщили в Государственной полиции.

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