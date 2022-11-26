Нападение с ножом в Смилтене: полиция задержала 17-летнего парня

Во вторник, 22 ноября, в 18:20 полиция получила вызов в Смилтенский край, где в Смилтене, на улице Дактеру, на мужчину 1963 года рождения напал неизвестный, нанес телесные травмы и сбежал.

На место происшествия прибыли полиция и медики, которые оказали пострадавшему помощь и доставили в медучреждения.

Сначала был начат уголовный процесс за совершение преступления против здоровья человека, однако, принимая во внимание степерь тяжести травм пострадавшего, процесс был переквалифицирован в намеренное нанесение тяжких повреждений.

В ходе оперативных розыскных мероприятий была выяснена личность возможного виновника - 17-летнего подростка, который был задержан вечером четверг, 24 ноября, в Смилтене. Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции.

После задержания подозреваемого стражи порядка выяснили, что возможным мотивом подростка было ограбление, после чего уголовный процесс был переквалифицирован в попытку ограбления, если она связана с нанесением тяжких травм пострадавшему, что привело к другим тяжелым последствиям.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без ней, и с пробационным надзором на срок до трех лет.

В пятницу, 25 ноября, к подозреваемому была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.