Премьер-министр Польши: Действия России в Украине могут привести к новому Голодомору

Главы правительств трех стран также провели встречу в формате Люблинского треугольника. "Мы обсудили вопросы военной помощи и восстановления Украины. Осудили продолжение атак и военные преступления России", - сообщил в Twitter премьер Украины Денис Шмыгаль.

Андрей Ермак: Россияне заплатят за Голодомор

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что россияне заплатят за всех жертв Голодомора и будут отвечать за сегодняшние преступления. Это станет, по его словам, "историческим временем расплаты".

"Помним Голодомор. Знаем, кто автор геноцида. Также видим, кто хочет создать "холодомор". Россияне заплатят за всех жертв Голодомора и будут отвечать за сегодняшние преступления", - написал он в своем Telegram-канале.

В результате насильственной коллективизации сельского хозяйства в СССР, проводившейся в годы правления Иосифа Сталина, в 1932-33 годах в стране возник массовый голод, жертвами которого стали миллионы людей. С точки зрения Украины, эта катастрофа была осознанно спровоцирована руководством Советского Союза. Германский бундестаг готовит резолюцию о признании Голодомора геноцидом.

Визит премьер-министра Бельгии в Киев

В столицу Украины прибыл также премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. "Прибыл в Киев. После тяжелых бомбардировок последних дней мы поддерживаем народ Украины. Больше, чем когда-либо прежде. В преддверии холодных зимних месяцев Бельгия выделяет новую гуманитарную и военную помощь", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Arrived in Kyiv.



After the heavy bombing of recent days, we stand with the people of Ukraine. More than ever before.



With the cold winter months ahead, Belgium is releasing new humanitarian and military aid. pic.twitter.com/2nR3xoS55i — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) November 26, 2022