Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Министру иностранных дел Владимиру Макею было 64 года. О причинах смерти пока не сообщается.

Макей родился в 1958 году, он возглавлял белорусское внешнеполитическое ведомство с августа 2012 года. До этого, с 2008 года, он руководил администрацией президента Беларуси Александра Лукашенко. С 2000 по 2008 год был помощником Лукашенко, сообщает Русская служба BBC.