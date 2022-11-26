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Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

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Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей Фото: Скриншот с Telegram канала Зеркало

Белорусское государственное информационное агентство "Белта" сообщила о смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Информационное агентство "Белта" ссылается на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Министру иностранных дел Владимиру Макею было 64 года. О причинах смерти пока не сообщается.

В понедельник, 28 ноября, Макей должен был провести переговоры главой МИД России Сергеем Лавровым.

Макей родился в 1958 году, он возглавлял белорусское внешнеполитическое ведомство с августа 2012 года. До этого, с 2008 года, он руководил администрацией президента Беларуси Александра Лукашенко. С 2000 по 2008 год был помощником Лукашенко, сообщает Русская служба BBC.

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