Белорусское государственное информационное агентство "Белта" сообщила о смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
Информационное агентство "Белта" ссылается на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.
Министру иностранных дел Владимиру Макею было 64 года. О причинах смерти пока не сообщается.
В понедельник, 28 ноября, Макей должен был провести переговоры главой МИД России Сергеем Лавровым.
Макей родился в 1958 году, он возглавлял белорусское внешнеполитическое ведомство с августа 2012 года. До этого, с 2008 года, он руководил администрацией президента Беларуси Александра Лукашенко. С 2000 по 2008 год был помощником Лукашенко, сообщает Русская служба BBC.
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