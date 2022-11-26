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ВИДЕО ⟩ Появились первые подводные кадры взорванного "Северного потока"

UNIAN/PM rus.postimees.ee
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Появились первые подводные кадры взорванного "Северного потока"
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Кадры газопровода
Кадры газопровода Фото: Taani TV 2 / Unian

Датская национальная телерадиовещательная компания засняла поврежденный участок "Северного потока-2" с помощью подводного беспилотника, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на "УНИАН". 

По заявлению TV2, потребовалось несколько недель, чтобы получить разрешение от датских властей на погружение и фотосъемку. Беспилотник, отправленный для подводной съемки, добрался до места взрывов за пять часов.

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о резком падении давления в обоих направлениях газопровода, что в свою очередь снизило пропускную способность до нуля.

Согласно расследованию шведской прокуратуры, ущерб был нанесен в результате саботажа.

Кремль, в свою очередь, вполне ожидаемо назвал взрывы "актом международного терроризма".

Информационное агентство AFP сообщило, что участок газопровода "Северный поток-1" протяженностью около 250 метров разрушен, а на морском дне образовались воронки глубиной от трех до пяти метров.

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