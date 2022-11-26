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Видео ⟩ Пожар в Болдерае: загорелся дом

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Пожар в Болдерае: загорелся дом
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Пожар дома в Болдерае
Пожар дома в Болдерае Фото: Фото очевидца - читателя RUS TVNET

В субботу, 26 ноября, в Болдерае, в районе улицы Силикату загорелся дом. По сообщениям очевидцев пожар начался после 17:00. 

К тушению были привлечены несколько расчетов Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). По словам очевидцев, во время пожара, был слышен грохот.

Местные жители утверждают, что это не первый раз, когда этот дом горит. Информации о пострадавших пока не поступила.

Видео: Пожар в Болдерае

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