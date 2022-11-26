В субботу, 26 ноября, в Болдерае, в районе улицы Силикату загорелся дом. По сообщениям очевидцев пожар начался после 17:00.
Видео ⟩ Пожар в Болдерае: загорелся дом
Пожар в Болдерае: загорелся дом
К тушению были привлечены несколько расчетов Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). По словам очевидцев, во время пожара, был слышен грохот.
Местные жители утверждают, что это не первый раз, когда этот дом горит. Информации о пострадавших пока не поступила.
Видео: Пожар в Болдерае
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