Сб, 26.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Из-за снегопада затруднено движение по большинству дорог в Латвии

rus.tvnet.lv
Из-за снегопада затруднено движение по большинству дорог в Латвии
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Зимние дороги
Зимние дороги Фото: AP/Scanpix

Из-за продолжительного снегопада в субботу, 26 ноября, на большей части территории Латвии затруднены условия движения, сообщает Latvijas Valsts ceļi в Twitter.

Также представители Latvijas valsts ceļu подчеркивают,

что дороги будут расчищены только после того, как закончится снегопад.

Как сообщает Latvijas valsts ceļu, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу вечером на 80-м километре Таллиннского шоссе (A1) возле Светциема. Движение на месте аварии восстановлено по одной полосе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх