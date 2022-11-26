Из-за продолжительного снегопада в субботу, 26 ноября, на большей части территории Латвии затруднены условия движения, сообщает Latvijas Valsts ceļi в Twitter.
Из-за снегопада затруднено движение по большинству дорог в Латвии
Из-за снегопада затруднено движение по большинству дорог в Латвии
Также представители Latvijas valsts ceļu подчеркивают,
что дороги будут расчищены только после того, как закончится снегопад.
Как сообщает Latvijas valsts ceļu, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу вечером на 80-м километре Таллиннского шоссе (A1) возле Светциема. Движение на месте аварии восстановлено по одной полосе.
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