В Риге снова откроется рождественская ярмарка после перерыва в два года

Сегодня на площади также зажжется главная рождественская елка Риги.

Ярмарка будет работать до 1 января. Посетители смогут здесь купить подарки, ощутить рождественскую атмосферу и посмотреть культурную программу.

Свои изделия - сувениры, продукты питания и напитки - на ярмарке предложат более 80 торговцев.

Особенно рады на ярмарке будут семьям с детьми, которые смогут здесь встретить Деда Мороза, рождественских гномов, покататься на карусели и попробовать самим испечь пипаркукас.

По пятницам на ярмарке будут выступать известные латвийские диджеи, а по субботам и воскресеньям - вокальные ансамбли, хоры и танцевальные группы.

11 декабря Домская площадь станет стартом для традиционного забега Дедов Морозов, а 31 декабря в 20:00 здесь состоится встреча Нового года вместе с латвийскими диджеями.

По рабочим дням рождественская ярмарка будет открыта с 11:00 до 21:00, по пятницам и субботам - с 10:00 до 22:00, по воскресеньям - с 10:00 до 20:00.