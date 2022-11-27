После двухлетнего перерыва сегодня на Домской площади открывается традиционная рождественская ярмарка, сообщили агентству LETA организаторы.
В Риге снова откроется рождественская ярмарка после перерыва в два года
Сегодня на площади также зажжется главная рождественская елка Риги.
Ярмарка будет работать до 1 января. Посетители смогут здесь купить подарки, ощутить рождественскую атмосферу и посмотреть культурную программу.
Свои изделия - сувениры, продукты питания и напитки - на ярмарке предложат более 80 торговцев.
Особенно рады на ярмарке будут семьям с детьми, которые смогут здесь встретить Деда Мороза, рождественских гномов, покататься на карусели и попробовать самим испечь пипаркукас.
По пятницам на ярмарке будут выступать известные латвийские диджеи, а по субботам и воскресеньям - вокальные ансамбли, хоры и танцевальные группы.
11 декабря Домская площадь станет стартом для традиционного забега Дедов Морозов, а 31 декабря в 20:00 здесь состоится встреча Нового года вместе с латвийскими диджеями.
По рабочим дням рождественская ярмарка будет открыта с 11:00 до 21:00, по пятницам и субботам - с 10:00 до 22:00, по воскресеньям - с 10:00 до 20:00.
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