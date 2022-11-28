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Политолог: новое правительство вряд ли проработает долго

rus.tvnet.lv/LETA
Политолог: новое правительство вряд ли проработает долго
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш Фото: Zane Bitere/LETA

Политолог Юрис Розенвалдс высказал сомнения, что новое правительство проработает долго.

"Я прогнозирую, что правительство будет сформировано, но сомневаюсь, что оно будет долгосрочным. Я думаю, что предыдущее правительство Кариньша существовало так долго не потому, что оно было успешным, а потому, что не было других вариантов", - заявил он в передаче LTV Rīta panorāma.

По словам Розенвалдса, сейчас, когда идет борьба за должности, из проекта декларации исчезают многие вещи, которые были важны для "Единства", например, вопросы, связанные с единством общества.

Есть надежда, что к Рождеству правительство будет сформировано, иначе это просто "невежливо", добавил Розенвалдс.

В минувшие выходные продолжался второй раунд переговоров рабочих групп по созданию правительственной декларации.

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