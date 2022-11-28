Политолог: новое правительство вряд ли проработает долго

"Я прогнозирую, что правительство будет сформировано, но сомневаюсь, что оно будет долгосрочным. Я думаю, что предыдущее правительство Кариньша существовало так долго не потому, что оно было успешным, а потому, что не было других вариантов", - заявил он в передаче LTV Rīta panorāma.