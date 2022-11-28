Политолог Юрис Розенвалдс высказал сомнения, что новое правительство проработает долго.
Политолог: новое правительство вряд ли проработает долго
"Я прогнозирую, что правительство будет сформировано, но сомневаюсь, что оно будет долгосрочным. Я думаю, что предыдущее правительство Кариньша существовало так долго не потому, что оно было успешным, а потому, что не было других вариантов", - заявил он в передаче LTV Rīta panorāma.
По словам Розенвалдса, сейчас, когда идет борьба за должности, из проекта декларации исчезают многие вещи, которые были важны для "Единства", например, вопросы, связанные с единством общества.
Есть надежда, что к Рождеству правительство будет сформировано, иначе это просто "невежливо", добавил Розенвалдс.
В минувшие выходные продолжался второй раунд переговоров рабочих групп по созданию правительственной декларации.
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