В Риге состоялась премьера документального фильма об украинских беженцах в Латвии

Фильм был представлен в программе Международного кинофестиваля RIGA IFF 2022 - INDUSTRY SCREENINGS.

О мероприятии

В начале мероприятия с обращением выступил посол Украины Александр Мищенко. Во время обращения, он поблагодарил авторов проекта, а также героев фильма за объективный показ трагической ситуации в Украине.

Мероприятие прошло с участием латвийских волонтеров, активистов, представителей дипломатического корпуса в Латвии, а также временно перемещенных лиц из Украины и жителей Риги.

О чем фильм?

"Документальный фильм об украинских женщинах, которые в результате полномасштабного вторжения в Украину российских войск, вынуждены были покинуть свою страну, бежать. Мужчины - на боевом фронте в Украине, отстаивают территориальную целостность страны, защищая ее от российских оккупантов, Женщины, которые оказались в чужой стране (Латвия) - на информационном фронте, которые не опускают руки, рассказывают о войне, ходят на митинги, информируют всеми возможными средствами о том, что происходит в Украине, при этом они продолжают жить, справляясь со всеми трудностями адаптации в чужой стране.

Они не выбирали такой путь - бежать в другую страну, их заставила военная агрессия "дружественного" соседа-страны.

Женщины, которые приняли участие в нашем проекте - олицетворение настоящего украинского сильного духа всех Женщин, которые неустанно верят в победу Украины!" - рассказываю создатели фильма.

Трейлер фильма

В фильме раскрываются история восьми женщин, которые пережили разный опыт: потери собственного дома, нахождении в оккупации, в подвалах под обстрелами, в поисках еды под авиа ударами.