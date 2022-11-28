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В Риге состоялась премьера документального фильма об украинских беженцах в Латвии

rus.tvnet.lv
В Риге состоялась премьера документального фильма об украинских беженцах в Латвии
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Кадр со съемок документального фильма "Жизнь, которую мы не выбирали" ("Життя, яке ми не обирали")
Кадр со съемок документального фильма "Жизнь, которую мы не выбирали" ("Життя, яке ми не обирали") Фото: rigaiff.lv

24 ноября в Латвийской национальной библиотеке прошел показ документального фильма "Жизнь, которую мы не выбирали" ("Життя, яке ми не обирали") об истории украинских женщин, которые в результате вторжения России в Украину были вынуждены покинуть свою страну, бежав от войны.

Фильм был представлен в программе Международного кинофестиваля RIGA IFF 2022 - INDUSTRY SCREENINGS.

О мероприятии

В начале мероприятия с обращением выступил посол Украины Александр Мищенко. Во время обращения, он поблагодарил авторов проекта, а также героев фильма за объективный показ трагической ситуации в Украине.

Мероприятие прошло с участием латвийских волонтеров, активистов, представителей дипломатического корпуса в Латвии, а также временно перемещенных лиц из Украины и жителей Риги.

О чем фильм?

"Документальный фильм об украинских женщинах, которые в результате полномасштабного вторжения в Украину российских войск, вынуждены были покинуть свою страну, бежать. Мужчины - на боевом фронте в Украине, отстаивают территориальную целостность страны, защищая ее от российских оккупантов, Женщины, которые оказались в чужой стране (Латвия) - на информационном фронте, которые не опускают руки, рассказывают о войне, ходят на митинги, информируют всеми возможными средствами о том, что происходит в Украине, при этом они продолжают жить, справляясь со всеми трудностями адаптации в чужой стране.

Они не выбирали такой путь - бежать в другую страну, их заставила военная агрессия "дружественного" соседа-страны.

Женщины, которые приняли участие в нашем проекте - олицетворение настоящего украинского сильного духа всех Женщин, которые неустанно верят в победу Украины!" - рассказываю создатели фильма.

Трейлер фильма

В фильме раскрываются история восьми женщин, которые пережили разный опыт: потери собственного дома, нахождении в оккупации, в подвалах под обстрелами, в поисках еды под авиа ударами.

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