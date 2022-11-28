Информация о якобы готовящемся нападении Беларуси распространяется с целью запугать украинцев, а такие фейки выгодны России, заявил представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Андрей Юсов.
"Самоубийство для Лукашенко и его армии": Украина о возможности нападения со стороны Беларуси
"Информационно-психологические спецоперации очень часто направлены на несколько целей одновременно. И в этом случае мы видим разные цели, с одной стороны, посеять панику среди населения, в том числе в приграничных районах. И дезориентировать силы обороны Украины, рассредоточить силы, перебросить их с других направлений. Объектом и целями этой операции является также и сама Беларусь и белорусы. Сделать так, чтобы втянуть Беларусь в полномасштабную войну", - сказал Юсов.
Он указал, что очень важно понимать цели противника.
"Мы не говорим, что угрозы со стороны режима Лукашенко нет. Есть, и Лукашенко помогает Путину оружием, боеприпасами и бронетехникой. Он предлагает свое воздушное пространство для ударов по Украине, но сегодня мы не можем сказать, что в ближайшее время будет полномасштабное вторжение и привлечение Беларуси к наземной операции", - отметил Юсов.
По его словам, российский контингент на территории Беларуси растет. Однако белорусская ударная группа, которая могла бы провести такую операцию, не создана.
"И если такая попытка будет предпринята нынешними силами белорусской армии, то это будет чистое самоубийство как для белорусской армии, так и для режима Лукашенко", - сказал Юсов.
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