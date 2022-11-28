"Самоубийство для Лукашенко и его армии": Украина о возможности нападения со стороны Беларуси

"Информационно-психологические спецоперации очень часто направлены на несколько целей одновременно. И в этом случае мы видим разные цели, с одной стороны, посеять панику среди населения, в том числе в приграничных районах. И дезориентировать силы обороны Украины, рассредоточить силы, перебросить их с других направлений. Объектом и целями этой операции является также и сама Беларусь и белорусы. Сделать так, чтобы втянуть Беларусь в полномасштабную войну", - сказал Юсов.

Он указал, что очень важно понимать цели противника.

"Мы не говорим, что угрозы со стороны режима Лукашенко нет. Есть, и Лукашенко помогает Путину оружием, боеприпасами и бронетехникой. Он предлагает свое воздушное пространство для ударов по Украине, но сегодня мы не можем сказать, что в ближайшее время будет полномасштабное вторжение и привлечение Беларуси к наземной операции", - отметил Юсов.

По его словам, российский контингент на территории Беларуси растет. Однако белорусская ударная группа, которая могла бы провести такую ​​операцию, не создана.

"И если такая попытка будет предпринята нынешними силами белорусской армии, то это будет чистое самоубийство как для белорусской армии, так и для режима Лукашенко", - сказал Юсов.