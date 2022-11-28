Стало известно, почему снесли мост через Зилупе

На прошлой неделе белорусские и российские пропагандистские СМИ возмутило видео, на котором видно, как сносят пешеходный мост через Зилупе. Согласно общедоступной информации, мост соединял Латвию и Беларусь.

На латвийской стороне «Кургана Дружбы» демонтировали мост, соединявший Беларусь и Латвию.



Мост соединял два берега реки Синюх, недалеко от него находился так называемый «Курган Дружбы», посвященный к победе над немецко-фашистскими захватчиками во Великой Отечественной войне. pic.twitter.com/YKOetPPiGA — Сharter97.org (@charter_97) November 24, 2022

​Это видео было опубликовано как белорусскими, так и российскими пропагандистскими СМИ, осудившими действия Латвии.

Пешеходный мост через Зилупе располагался на границе Латвии, Беларуси и России. Глядя на общедоступные карты, можно сделать вывод, что недалеко от моста располагался "Курган Дружбы".

Представители Государственной пограничной службы пояснили Apollo.lv, что решение о демонтаже моста было принято с началом строительства государственной пограничной инфраструктуры вдоль латвийско-белорусской границы, потому что он затруднял постройку инфраструктуры пограничной полосы. Другая причина - высокие риски использования моста для незаконного пересечения границы.