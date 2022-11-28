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Стало известно, почему снесли мост через Зилупе

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Стало известно, почему снесли мост через Зилупе
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Снос моста через реку Зилупе, ноябрь 2022 года
Снос моста через реку Зилупе, ноябрь 2022 года Фото: Ekrānuzņēmums no video

Госпогранохрана Латвии объясняет, почему 24 ноября этого года был демонтирован бетонный мост на границе Латвии и Беларуси через Зилупе (Синюха в Беларуси).

На прошлой неделе белорусские и российские пропагандистские СМИ возмутило видео, на котором видно, как сносят пешеходный мост через Зилупе. Согласно общедоступной информации, мост соединял Латвию и Беларусь.

​Это видео было опубликовано как белорусскими, так и российскими пропагандистскими СМИ, осудившими действия Латвии.

Пешеходный мост через Зилупе располагался на границе Латвии, Беларуси и России. Глядя на общедоступные карты, можно сделать вывод, что недалеко от моста располагался "Курган Дружбы".

Представители Государственной пограничной службы пояснили Apollo.lv, что решение о демонтаже моста было принято с началом строительства государственной пограничной инфраструктуры вдоль латвийско-белорусской границы, потому что он затруднял постройку инфраструктуры пограничной полосы. Другая причина - высокие риски использования моста для незаконного пересечения границы.

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