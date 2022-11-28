Издание The New York Post опубликовало рейтинг звёзд, которых интернет-пользователи наиболее часто запрашивали в поисковике Google в 2022 году.
Каких звёзд в 2022 году гуглили больше всего?
Список, основанный на исследовании голливудского новостного издания CelebTattle, возглавила актриса Эмбер Хёрд. В США её имя запрашивали в среднем 5,6 млн раз в месяц. Вторую строчку рейтинга с 5,5 млн поисковых запросов в месяц занял Джонни Депп.
Нетрудно предположить, что это связано с судебной тяжбой между бывшими супругами, которая привлекла много внимания общественности в первой половине года. Напомним, что Эмбер Хёрд признали виновной в клевете и обязали выплатить Деппу денежную компенсацию в размере 15 млн долларов.
Третье место по популярности, согласно поисковым трендам, заняла королева Великобритании Елизавета II (4,3 млн запросов в месяц). В этом году сначала весь мир отмечал 70-летие со дня вступления Елизаветы II на престол, однако вслед за радостным событием пришло печальное - в сентябре королевы не стало.
Рейтинг наиболее запрашиваемых звёзд в поисковике Google в 2022 году:
- Эмбер Хёрд (5,6 млн запросов в месяц)
- Джонни Депп (5,5 млн запросов)
- Королева Елизавета II (4,3 млн запросов)
- Том Брэди (4,06 млн запросов)
- Ким Кардашьян (3,4 млн запросов)
- Пит Дэвидсон (3,2 млн запросов)
- Илон Маск (3,19 млн запросов)
- Уилл Смит (3,15 млн запросов)
- Милли Бобби Браун (2,78 млн запросов)
- Зендая (2,71 млн запросов)
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