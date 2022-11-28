Полиция просит отозваться свидетелей аварии в Айнажи

В субботу, 26 ноября, около 19:20 в Айнажи Лимбажского края на 100-м километре шоссе Рига-Айнажи произошло столкновение грузовика Volvo и автобуса Scania, в котором находились 45 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автобуса, а более 20 пострадавших доставлены в различные медицинские учреждения.