Государственная полиция просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую субботу в Айнажи, сообщила агентству LETA старший специалист Видземского регионального управления Государственной полиции Анце Розите.
Полиция просит отозваться свидетелей аварии в Айнажи
Полиция просит отозваться свидетелей аварии в Айнажи
В субботу, 26 ноября, около 19:20 в Айнажи Лимбажского края на 100-м километре шоссе Рига-Айнажи произошло столкновение грузовика Volvo и автобуса Scania, в котором находились 45 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автобуса, а более 20 пострадавших доставлены в различные медицинские учреждения.
По факту аварии возбуждено уголовное дело, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Государственная полиция призывает очевидцев дорожно-транспортного происшествия или водителей, зафиксировавших указанное происшествие на видеорегистраторе, связаться с ней по телефону 110.
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