Юноша в России стрелял в себя, потому что хотел избежать мобилизации. Инцидент произошел в Новосибирске, где молодой человек выстрелил себе в ногу, сообщает российское независимое издание Insider со ссылкой на источники.
В России мобилизованный стрелял в себя, чтобы не попасть на фронт
По данным источников, молодого человека насильно задержали у него дома, он не хотел воевать, но избежать военкомата и принудительной мобилизации у него не было никакой возможности. В конце концов, молодой человек решил проблему таким образом.
"Его сосед по палатке сказал, что парня схватили буквально у дома, сам он не хотел ехать на войну, но не имел возможности скрыться от военкомата. И в итоге решил проблему вот таким способом", - сообщил изданию другой мобилизованный.
"Возможно, повлияло еще и то, что тут среди мобилизованных сплошные разговоры о том, что им передают земляки, уже отправленные в зону СВО. На гражданке он не слышал толком о том, какое там пекло. Здесь от этих разговоров не убежишь, вот он и психанул", - рассказал изданию один из мобилизованных.
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