В России мобилизованный стрелял в себя, чтобы не попасть на фронт

По данным источников, молодого человека насильно задержали у него дома, он не хотел воевать, но избежать военкомата и принудительной мобилизации у него не было никакой возможности. В конце концов, молодой человек решил проблему таким образом.

"Его сосед по палатке сказал, что парня схватили буквально у дома, сам он не хотел ехать на войну, но не имел возможности скрыться от военкомата. И в итоге решил проблему вот таким способом", - сообщил изданию другой мобилизованный.

"Возможно, повлияло еще и то, что тут среди мобилизованных сплошные разговоры о том, что им передают земляки, уже отправленные в зону СВО. На гражданке он не слышал толком о том, какое там пекло. Здесь от этих разговоров не убежишь, вот он и психанул", - рассказал изданию один из мобилизованных.