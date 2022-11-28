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LOC может лишиться ведущих ЛОР-врачей; существование отделения под угрозой

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LOC может лишиться ведущих ЛОР-врачей; существование отделения под угрозой
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Онкологический центр Латвии в Рижской Восточной клинической университетской больнице.
Онкологический центр Латвии в Рижской Восточной клинической университетской больнице. Фото: Toms Koklītis/LETA

Из Латвийского онкологического центра (LOC) готовы уйти сразу три ведущих ЛОР-специалиста, тем самым под угрозой существование целого отделения. Врачи готовы уволиться как из-за неконкурентоспособной заработной платы, так и из-за того, что долгое время не получали надлежащего материально-технического обеспечения для работы, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.

Правление Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) утверждает, что переговоры со специалистами все же состоятся. Однако по уровню оплаты труда больница не может конкурировать с частными медицинскими учреждениями.

Арманд Сивиньш, руководитель Онкохирургической клиники LOC, заявил, что количество таких специалистов в Латвии ограничено.

Одним из отоларингологов, написавших заявление об увольнении, является Роман Дзалбс, заведующий отделением хирургии головы и шеи Клиники онкохирургии Латвийского онкологического центра RAKUS.

Он говорит, что несколько лет вместе с коллегами просил руководство больницы приобрести и микроскоп, и лазер, которые позволили бы проводить современные, соответствующие международным стандартам операции, но этого не произошло.

Глава LOC подтвердил, что с уходом этих специалистов в онкологическом центре фактически исчезнет целое отделение.

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