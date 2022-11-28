Из Латвийского онкологического центра (LOC) готовы уйти сразу три ведущих ЛОР-специалиста, тем самым под угрозой существование целого отделения. Врачи готовы уволиться как из-за неконкурентоспособной заработной платы, так и из-за того, что долгое время не получали надлежащего материально-технического обеспечения для работы, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
LOC может лишиться ведущих ЛОР-врачей; существование отделения под угрозой
Правление Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) утверждает, что переговоры со специалистами все же состоятся. Однако по уровню оплаты труда больница не может конкурировать с частными медицинскими учреждениями.
Арманд Сивиньш, руководитель Онкохирургической клиники LOC, заявил, что количество таких специалистов в Латвии ограничено.
Одним из отоларингологов, написавших заявление об увольнении, является Роман Дзалбс, заведующий отделением хирургии головы и шеи Клиники онкохирургии Латвийского онкологического центра RAKUS.
Он говорит, что несколько лет вместе с коллегами просил руководство больницы приобрести и микроскоп, и лазер, которые позволили бы проводить современные, соответствующие международным стандартам операции, но этого не произошло.
Глава LOC подтвердил, что с уходом этих специалистов в онкологическом центре фактически исчезнет целое отделение.
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