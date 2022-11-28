Папа римский высказался о чеченцах и бурятах на войне; в России оскорбились

"Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который принимает мученическую смерть. Если есть люди, ставшие мучениками, то есть и те, кто их мучает.

Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости. Как правило, самыми жестокими являются те, кто из России, но не придерживается русских традиций, такие как чеченцы, буряты и так далее", - сказал Франциск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова понтифика.

"Это уже не русофобия, это извращение - даже не знаю, какого уровня. Вспомните, в 90-е годы - в начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины", - заявила Мария Захарова.

Глава Бурятии Алексей Цыденов также высказал свое мнение. "Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей - а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население - как минимум странно. История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций", - отметил глава Бурятии.

Папа римский Франциск также заявил, что войну начала Россия. "Безусловно, за вторжение несет ответственность российское государство", - сказал он.

Также Франциск ответил на вопрос, почему он не называл имени президента России Владимира Путина среди виновных в войне.

"Почему я не называю имя Владимира Путина, когда речь идет об ответственных? Нет необходимости называть имя и фамилию - все и так знают мою позицию", - заявил Франциск.