Планировалось, что переговоры пройдут в Египте, несмотря на обострение между сторонами, которое вызвала тянущаяся уже девять месяцев война России против Украины.
Россия отложила запланированные ранее переговоры с США о контроле над оружием
"Заседание двустороннего координационного комитета российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (START), запланированное ранее в Каире с 29 ноября по 6 декабря, в указанные даты не состоится", - сообщил представитель МИД российскому агентству ТАСС.
"Мероприятие отложено на более позднее время", - добавил представитель министерства, не предоставив более детальную информацию.
США в этом месяце сообщили, что вскоре ожидаются переговоры с Россией о возможном возобновлении инспекций в связи с важным договором о ядерном разоружении, так называемом Новом START.
В августе Россия сообщила, что останавливает предусмотренные в рамках Нового START испекции США на свои военные объекты, заявив, что это - ответная реакция на отказ США позволить российским инспекторам явиться на американские военные объекты.
Новый START - новейший двусторонний договор, который заключили обе ядерные державы.
Подписанный в 2010 году договор предусматривает, что ядерные арсеналы обеих сторон будут ограничены 1550 стратегическими боеголовками, что почти на 30% меньше, чем установленный в 2002 году максимум.
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