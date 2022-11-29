Россия отложила запланированные ранее переговоры с США о контроле над оружием

"Заседание двустороннего координационного комитета российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (START), запланированное ранее в Каире с 29 ноября по 6 декабря, в указанные даты не состоится", - сообщил представитель МИД российскому агентству ТАСС.

"Мероприятие отложено на более позднее время", - добавил представитель министерства, не предоставив более детальную информацию.

США в этом месяце сообщили, что вскоре ожидаются переговоры с Россией о возможном возобновлении инспекций в связи с важным договором о ядерном разоружении, так называемом Новом START.

В августе Россия сообщила, что останавливает предусмотренные в рамках Нового START испекции США на свои военные объекты, заявив, что это - ответная реакция на отказ США позволить российским инспекторам явиться на американские военные объекты.

Новый START - новейший двусторонний договор, который заключили обе ядерные державы.

Подписанный в 2010 году договор предусматривает, что ядерные арсеналы обеих сторон будут ограничены 1550 стратегическими боеголовками, что почти на 30% меньше, чем установленный в 2002 году максимум.