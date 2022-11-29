После первых неудач России в ходе начатой в феврале этого года полномасштабной войны против Украины, российские чиновники обсуждали вероятность того, что президент Владимир Путин может применить ядерное оружие, пишет "Украинская правда" со ссылкой на американский журнал Newsweek.
Журнал: Весной в России обсуждалась вероятность применения ядерного оружия
По информации издания, то, что такие разговоры происходили, подтверждают письма на электронную почту, которые российский активист по правам человека и основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин получил от своего источника в ФСБ под псевдонимом "Время перемен".
Тему применения ядерного оружия обсуждали российские генералы и сотрудники ФСБ. Путин в этих разговорах участия не принимал.
Большинство участников переговоров посчитало, что Путин все-таки не решится на такой шаг, так как это означало бы поражение России в глазах противника и нейтральных стран.
Они выразили мнение - если президент России отдаст приказ о ядерной атаке на Украину, военное начальство может это решение заблокировать, сообщает Newsweek.
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