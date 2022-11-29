Журнал: Весной в России обсуждалась вероятность применения ядерного оружия

По информации издания, то, что такие разговоры происходили, подтверждают письма на электронную почту, которые российский активист по правам человека и основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин получил от своего источника в ФСБ под псевдонимом "Время перемен".

Тему применения ядерного оружия обсуждали российские генералы и сотрудники ФСБ. Путин в этих разговорах участия не принимал.

Большинство участников переговоров посчитало, что Путин все-таки не решится на такой шаг, так как это означало бы поражение России в глазах противника и нейтральных стран.

Они выразили мнение - если президент России отдаст приказ о ядерной атаке на Украину, военное начальство может это решение заблокировать, сообщает Newsweek.