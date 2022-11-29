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Журнал: Весной в России обсуждалась вероятность применения ядерного оружия

rus.tvnet.lv
Журнал: Весной в России обсуждалась вероятность применения ядерного оружия
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Фото: Reuters/ScanPix

После первых неудач России в ходе начатой в феврале этого года полномасштабной войны против Украины, российские чиновники обсуждали вероятность того, что президент Владимир Путин может применить ядерное оружие, пишет "Украинская правда" со ссылкой на американский журнал Newsweek.

По информации издания, то, что такие разговоры происходили, подтверждают письма на электронную почту, которые российский активист по правам человека и основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин получил от своего источника в ФСБ под псевдонимом "Время перемен".

Тему применения ядерного оружия обсуждали российские генералы и сотрудники ФСБ. Путин в этих разговорах участия не принимал.

Большинство участников переговоров посчитало, что Путин все-таки не решится на такой шаг, так как это означало бы поражение России в глазах противника и нейтральных стран.

Они выразили мнение - если президент России отдаст приказ о ядерной атаке на Украину, военное начальство может это решение заблокировать, сообщает Newsweek.

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