Первые "Ласточки". В РФ ограничивают маршруты с поездами Siemens

Но санкции ЕС бьют по РЖД уже сегодня. Госкомпания сначала в июле, а затем недавно в ноябре повторно обратилась в Совет Европейского Союза с просьбой отменить введенные против нее санкции. "Экспортные эмбарго в отношении железнодорожной техники стали причиной прекращения выполнения договорных обязательств компаниями Siemens и Talgo по поставкам и техническому обслуживанию поездов "Сапсан", "Ласточка", "Стриж". Тем самым была создана угроза безопасности перевозок", - говорится в заявлении РЖД. В качестве причины, по которой санкции должны быть отменены, РЖД указывает на то, что санкции ЕС направлены "на ограничение возможностей компании выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению РФ". В Совете ЕС на запрос DW к моменту публикации не ответили.

У Siemens все прекрасно. А "Сапсаны" могут оказаться… в Украине

Между тем сам концерн Siemens легко пережил уход из России, в которой работал без перерыва с 1851 года. "Подавляющее большинство сотрудников покинуло дочернее отделение (концерна), деловые отношения завершены", - говорится в ответе Siemens на запрос DW. Компании пришлось списать порядка 600 миллионов евро убытка в РФ, но уход с российского рынка не помешал рекордным заработкам концерна в минувшем 2022 году.

Siemens объявил также о рекордном пакете заказов на 102 миллиарда евро, включая крупную сделку по поставке поездов типа Velaro в Египет.

Официально Siemens не комментирует больше ситуацию в России "в связи с прекращением бизнеса", но неофициально инженеры концерна высказали уверенность в том, что для продолжения эксплуатации поездов особенно типа "Сапсан" в России местным железнодорожникам не обойтись без "каннибализации", то есть, разбора имеющихся составов на запчасти для продолжения работы, а также сокращении маршрутов.