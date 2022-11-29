В Литве заговорили об отказе от преподавания русского языка как иностранного

"Конечно, нынешняя ситуация, может быть, и не внушает оптимизма, но мы не можем ожидать очень резкого изменения, потому что есть прежний выбор учеников, следует обеспечить преемственность обучения. С другой стороны, необходимо обеспечить возможность выбора других иностранных языков: французского, немецкого или других, а для этого нам нужны педагоги", — заявила она во вторник радиостанции Zinius radijas.

Министерство образования и науки Латвии ранее заявляло о планах разрешить с 2026-2027 учебного года в качестве второго иностранного языка в школах выбирать только языки стран Европейского Союза или тех стран, с которыми Латвия подписала межправительственные соглашения в сфере образования. Русский язык в такой список не попадает.

Руководство в сфере образования Литвы указало и рекомендовало школам отказаться от русского языка как второго иностранного.

Урбанович отметила, что в Литве по-прежнему много школьников, выбравших русский язык, но эта тенденция меняется.

"Постепенно ситуация меняется, и мы видим тенденции, что выбор этого года демонстрирует разные тенденции. Больше выбирают немецкий и французский языки. Конечно, задача министерства здесь состоит в том, чтобы выбор менялся, чтобы обеспечить этот баланс", - сказала советник.

По данным министерства, в этом учебном году в качестве второго иностранного наиболее популярным в школах был русский язык - его выбрали 14 тыс. 971 ученик шестого класса.

При этом 21,6% шестиклассников страны выбрали немецкий язык как второй иностранный (в прошлом — 15,4%), французский — 8,2% (в прошлом году - 6,8%). То есть 4765 школьников выбрали немецкий язык, 1814 - французский язык.