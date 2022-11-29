В Бауске у четырех человек изъяли большое количество MDMA, кокаина и марихуаны

Так, по подозрению в приобретении, хранении и перевозке наркотических веществ с целью реализации стражи порядка задержали четырех жителей Бауски - мужчин 1995 и 1999 года рождения, женщину 1997 года рождения и подростка 2005 года рождения.

В ходе проверки полицейские нашли и изъяли более 300 таблеток MDMA, кокаин и марихуану в крупных объемах, наличные средства и автомобиль BMW. Для установления точного веса и состава изъятых наркотических и психотропных веществ назначены экспертизы.

В рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование, к одному лицу применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в свою очередь к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

За незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ с целью реализации и их реализацию грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на три года.

За 11 месяцев этого года в Бауске в связи с наркотиками было начато 14 уголовных процессов, по которым был задержан 21 человек. Десять из них - жители Бауски, пять - жители Бауского края, а шесть - из Рижского региона.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.