Лидер "Бумбокса" назвал единственного российского артиста, с которым поддерживает связь

Хлывнюк с первых дней войны вступил в ряды теробороны ВСУ, а впоследствии стал пилотом ударного дрона Punisher на передовой. В интервью Янине Соколовой в ее программе "Рандеву" артист рассказал о россиянах, выступивших против путинского режима.

"Я иногда общаюсь с россиянами, которые находятся здесь или на линии фронта, делают работу свою разную, журналистскую. Многие из них начинают разговор: "Привет. Если хочешь, можешь плюнуть мне в лицо сразу, а потом я оботрусь и начнем уже дальше как-то искать общий язык". Я смеюсь над этим и понимаю, что человек адекватный, самоироничный и нормальный", - сказал Хлывнюк.

Кроме того, музыкант назвал имя единственного российского артиста, с которым после начала полномасштабной войны продолжил общение:

"Я продолжаю дружить с Нойзиком Ваней (рэпер Noize MC. - Прим. ред). Потому что очень четко и сразу все понятно стало ему. Он оказался живым, нормальным, трезвым мужчиной, который сразу сказал: "Все понятно. Это п***ец. Все сошли с ума. Надо бежать и собирать деньги на то, чтобы помочь вам", - рассказал Хлывнюк.

Напомним, Noize MC осудил нападение РФ на Украину. Весной вместе с российской певицей Монеточкой он отправился в концертный тур в поддержку Украины. 18 ноября Министерство юстиции РФ включило Noize MC в список "иноагентов".