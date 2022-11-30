G7 будет координировать расследование военных преступлений в Украине

"Расследование зверств, совершенных в Украине, займет годы, может быть, даже десятилетия. Но мы будем хорошо подготовлены и будем продолжать столько, сколько потребуется", - заявил министр юстиции Германии Марко Бушман.

Во встрече министров юстиции стран G7 в Берлине также приняли участие специальные прокуроры Международного уголовного суда, федеральный прокурор Германии и министр юстиции Украины.

В совместном заявлении министров говорится, что страны G7 обеспечат наличие в каждой стране координатора по расследованию международных преступлений.

Бушман сказал журналистам, что это позволит странам и международным организациям более эффективно обмениваться информацией о доказательствах.

Министр добавил, что показания жертв сексуального насилия должны быть зафиксированы таким образом, чтобы их можно было представить в суде и тем самым жертвам пришлось бы давать эти показания только один раз.

Бушман отметил, что встреча во вторник была первой в своем роде в истории G7, добавив, что до сих пор Германия играла ведущую роль в судебном преследовании виновных в военных преступлениях, совершенных в других странах.

В соответствии с принципом универсальной юрисдикции Германия осудила двух бывших офицеров сирийской разведки в ходе судебного процесса за применение пыток в Сирии при поддержке государства.