Уникальное фото и видео ⟩ Читательница TVNET запечатлела извержение крупнейшего в мире вулкана

"Фантастические впечатления!" - восклицает Лива.

"Как только мы услышали о вулкане, мы сразу помчались к нему. Мы прибыли утром, когда еще толком ничего не было видно, кроме облачка дыма, но по мере того, как темнело, постепенно можно было увидеть отражение лавы в облаках", - рассказывает читательница TVNET.

"Когда мы подошли ближе, над кратером уже текла лава. Фотографии и видео были сняты с вулканической дороги, где мы остановились, чтобы насладиться полным великолепием извержения вулкана", - добавляет она.

Фото: читательница TVNET Лива Макинрой

Уже сообщалось, что извержение произошло вскоре после недавних землетрясений в регионе.

По данным службы, с 1843 года вулкан извергался 33 раза. Предыдущее извержение было зафиксировано в 1984 году и вызвало большой поток лавы в непосредственной близости от острова.

С 1980 года население острова удвоилось и составляет примерно 200 000 человек.