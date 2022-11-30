На Гавайских островах начал извергаться вулкан Мауна-Лоа - крупнейший в мире из действующих. Извержение произошло впервые за 38 лет. Оно окрасило небо над Гавайями в красноватый оттенок. Читательнице TVNET Ливе Макинрой (Liva McInroy) удалось сделать уникальные кадры извержения.
Уникальное фото и видео ⟩ Читательница TVNET запечатлела извержение крупнейшего в мире вулкана
Видео: Извержение вулкана Мауна-Лоа
"Фантастические впечатления!" - восклицает Лива.
"Как только мы услышали о вулкане, мы сразу помчались к нему. Мы прибыли утром, когда еще толком ничего не было видно, кроме облачка дыма, но по мере того, как темнело, постепенно можно было увидеть отражение лавы в облаках", - рассказывает читательница TVNET.
"Когда мы подошли ближе, над кратером уже текла лава. Фотографии и видео были сняты с вулканической дороги, где мы остановились, чтобы насладиться полным великолепием извержения вулкана", - добавляет она.
Уже сообщалось, что извержение произошло вскоре после недавних землетрясений в регионе.
По данным службы, с 1843 года вулкан извергался 33 раза. Предыдущее извержение было зафиксировано в 1984 году и вызвало большой поток лавы в непосредственной близости от острова.
С 1980 года население острова удвоилось и составляет примерно 200 000 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!