Откроется реконструированная арена Рижского цирка

Мероприятие откроет в 12:15 министр культуры Наурис Пунтулис, а затем член правления цирка Мара Павула расскажет о достижениях и планах на будущее.

Также в открытии реконструированного здания примут участие представители архитектурного бюро No Rules Just Architecture (NRJA) Улдис Лукшевич и Зигмарс Яуя, представитель строительного подрядчика Aidaco Group Валдис Кокс, а творческий директор Рижского цирка Мартиньш Киберс расскажет о планах на следующий сезон.

После выступлений состоится экскурсия по зданию Рижского цирка.

Как сообщалось, в начале ноября сдано в эксплуатацию историческое здание Рижского цирка на улице Меркеля, 4.

Галерея: Ремонт цирка