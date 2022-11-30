В среду, 30 ноября, в 12:00 откроется реконструированная арена Рижского цирка, сообщила представитель цирка Зане Волкинштейне.
Откроется реконструированная арена Рижского цирка
Откроется реконструированная арена Рижского цирка
Мероприятие откроет в 12:15 министр культуры Наурис Пунтулис, а затем член правления цирка Мара Павула расскажет о достижениях и планах на будущее.
Также в открытии реконструированного здания примут участие представители архитектурного бюро No Rules Just Architecture (NRJA) Улдис Лукшевич и Зигмарс Яуя, представитель строительного подрядчика Aidaco Group Валдис Кокс, а творческий директор Рижского цирка Мартиньш Киберс расскажет о планах на следующий сезон.
После выступлений состоится экскурсия по зданию Рижского цирка.
Как сообщалось, в начале ноября сдано в эксплуатацию историческое здание Рижского цирка на улице Меркеля, 4.
Галерея: Ремонт цирка
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