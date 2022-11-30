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Откроется реконструированная арена Рижского цирка

rus.tvnet.lv/LETA
Откроется реконструированная арена Рижского цирка
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Рижский цирк
Рижский цирк Фото: Kristīne Madjare

В среду, 30 ноября, в 12:00 откроется реконструированная арена Рижского цирка, сообщила представитель цирка Зане Волкинштейне.

Мероприятие откроет в 12:15 министр культуры Наурис Пунтулис, а затем член правления цирка Мара Павула расскажет о достижениях и планах на будущее.

Также в открытии реконструированного здания примут участие представители архитектурного бюро No Rules Just Architecture (NRJA) Улдис Лукшевич и Зигмарс Яуя, представитель строительного подрядчика Aidaco Group Валдис Кокс, а творческий директор Рижского цирка Мартиньш Киберс расскажет о планах на следующий сезон.

После выступлений состоится экскурсия по зданию Рижского цирка.

Как сообщалось, в начале ноября сдано в эксплуатацию историческое здание Рижского цирка на улице Меркеля, 4.

Галерея: Ремонт цирка

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