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Торговый центр Origo меняет время работы

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Торговый центр Origo меняет время работы
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Origo. Иллюстративное фото
Origo. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

Торговый центр Origo в связи с повышением цен на электроэнергию и стремлением оптимизировать использование энергоресурсов, с 1 декабря 2022 года по 31 марта 2023 года сокращает время работы на один час по воскресеньям.

Отныне Origo будет работать по воскресеньям с 10:00 до 20:00 вместо 21:00.

Представители торгового центра сообщили, что новый режим работы по воскресеньям был установлен голосованием арендаторов с целью экономии электроэнергии.

Изменения в режиме работы торгового центра не коснутся супермаркета Rimi Hyper и арендаторов, в договорах аренды которых указано иное время работы, чем у торгового центра.

Оборот владельца Origo в 2021 году составил 6,128 млн евро, что на 41,1% больше, чем в 2020 году, а прибыль компании составила 29,744 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

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