Торговый центр Origo в связи с повышением цен на электроэнергию и стремлением оптимизировать использование энергоресурсов, с 1 декабря 2022 года по 31 марта 2023 года сокращает время работы на один час по воскресеньям.
Торговый центр Origo меняет время работы
Торговый центр Origo меняет время работы
Отныне Origo будет работать по воскресеньям с 10:00 до 20:00 вместо 21:00.
Представители торгового центра сообщили, что новый режим работы по воскресеньям был установлен голосованием арендаторов с целью экономии электроэнергии.
Изменения в режиме работы торгового центра не коснутся супермаркета Rimi Hyper и арендаторов, в договорах аренды которых указано иное время работы, чем у торгового центра.
Оборот владельца Origo в 2021 году составил 6,128 млн евро, что на 41,1% больше, чем в 2020 году, а прибыль компании составила 29,744 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.
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