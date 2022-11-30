Торговый центр Origo меняет время работы

Отныне Origo будет работать по воскресеньям с 10:00 до 20:00 вместо 21:00.

Представители торгового центра сообщили, что новый режим работы по воскресеньям был установлен голосованием арендаторов с целью экономии электроэнергии.

Изменения в режиме работы торгового центра не коснутся супермаркета Rimi Hyper и арендаторов, в договорах аренды которых указано иное время работы, чем у торгового центра.

Оборот владельца Origo в 2021 году составил 6,128 млн евро, что на 41,1% больше, чем в 2020 году, а прибыль компании составила 29,744 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.