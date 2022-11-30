Работник посольства Украины в столице Испании Мадриде получил легкие ранения в результате взрыва, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.
В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв; пострадал сотрудник
В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв; пострадал сотрудник
По информации агентства, взрыв произошел у посольства. В свою очередь испанское издание La Vanguardia сообщило, что взрыв произошел в самом здании.
"Медуза" отмечает, что взрывное устройство находилось в конверте с письмом, присланным в посольство.
Агентство Efe сообщает, что письмо было адресовано послу, однако вскрыл его один из сотрудников на территории посольства.
Сообщение о происшествии в посольстве поступило в 13:00 по местному времени (в 15:00 по Риге), территория посольства оцеплена, на месте работают саперы.
Власти Украины ситуацию пока не прокомментировали.
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