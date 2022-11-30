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В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв; пострадал сотрудник

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В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв; пострадал сотрудник
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Полиция у посольства Украины в Мадриде после взрыва
Полиция у посольства Украины в Мадриде после взрыва Фото: EPA/Scanpix

Работник посольства Украины в столице Испании Мадриде получил легкие ранения в результате взрыва, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

По информации агентства, взрыв произошел у посольства. В свою очередь испанское издание La Vanguardia сообщило, что взрыв произошел в самом здании.

"Медуза" отмечает, что взрывное устройство находилось в конверте с письмом, присланным в посольство.

Агентство Efe сообщает, что письмо было адресовано послу, однако вскрыл его один из сотрудников на территории посольства.

Сообщение о происшествии в посольстве поступило в 13:00 по местному времени (в 15:00 по Риге), территория посольства оцеплена, на месте работают саперы.

Власти Украины ситуацию пока не прокомментировали.

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