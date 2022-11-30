25 ноября в Даугавпилсской региональной больнице (ДРБ) успешно провели уникальную минимально инвазивную операцию пациентке с метастазами рака почки в позвоночнике - радиочастотную абляцию с одновременной баллоной кифопластикой. Название сложное, но событие - важное не только в городской больнице, но и во всей стране. Такую операцию провели впервые в Латвии, пишет "Чайка".
В Даугавпилсе провели первую в Латвии уникальную операцию на позвоночнике
Щадящие методы и новые технологии
Минимально инвазивная хирургия (MИХ) - уже известное направление современной хирургии. Это набор методик, которые позволяют врачам минимально вторгаться в тело пациента, беречь ткани и не повреждать органы.
Следствие МИХ - более легкий послеоперационный период и лучшее качество жизни пациента.
Уникальной эту операцию делает новая роботизированная хирургическая система STAR (Smart Tissue Autonomous Robot). Она позволяет уничтожать клетки опухоли, восстанавливать прочность позвоночника и значительно уменьшать боли в спине. И всё это происходит без разреза тканей!
Достаточно было лишь нескольких игл, через которые вводились инструменты. Затем специалисты провели термическую деструкцию (разрушение) опухоли и ввели костный цемент.
Более быстрые операции
Операция длилась около двух часов. "Это не долго, если сравнить с абдоминальной хирургией, где операции могут длиться по 6-7 часов", - говорит глава ДРБ Григорий Семёнов.
Операция - очень щадящая по отношению к человеку, но Семёнов подчёркивает: она не продлевает жизнь.
"Она не спасает от онкологии, но улучшает качество жизни, поскольку пациент перестает чувствовать постоянные боли в зоне позвоночника".
Трехсторонняя бригада и долгая подготовка
"В выполнении операции в ДРБ участвовала трехсторонняя оперативная бригада - и наши нейрохирурги, и наша анестезиологическая бригада, и наши радиолог-ассистенты. Операция проходила в режиме "просмотра" позвоночника. Участвовали в операции нейрохирург - доктор Виктор Вестерманис, доктор Виктор Бутанс и коллега из Италии, который проводит такие манипуляции, Фабио Пуллано", - рассказывает Семенов.
Операция - не случайное и счастливое стечение обстоятельств. Подготовка к внедрению этой технологии длилась пять лет.
Реализации плана помешала пандемия. Но настойчивость авторов инициативы увенчалась практическим результатом. Операцию в ДРБ поддержала большая международная команда.
Коллектив ДРБ благодарит Фабио Пуллано из Италии, SIA Scanmed, члена правления ДРБ Григория Семенова, нейрохирурга Виктора Бутанса анестезиолога Данилу Гарбузa, медcестер Операционного блока, помощников сестер и ассистентов радиолога, а также персонал Отделения нейрохирургии.
Внедрение метода именно в ДРБ поддержали онкохирурги Мурман и Спартак Ратиани. Особую благодарность за актуализацию проблемы метастатических повреждений позвоночника весь персонал ДРБ выражает профессору RSU Даце Балтинe и нейрохирургу 1-й рижской больницы Игорcу Аксикcу.
Большой отсев
Метастазы развиваются в позвоночнике 10% онкопациентов. Радиочастотная абляция метастазов широко используется в Европе и США. "Мы будем делать все возможное, чтобы данная технология стала доступной и для латвийских пациентов", - говорят в ДРБ.
Но Семенов не скрывает: в данном случае очень сильный отсев пациентов, потому что есть противопоказания к такой операции, запрещающие проводить ее.
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