В Даугавпилсе провели первую в Латвии уникальную операцию на позвоночнике

Трехсторонняя бригада и долгая подготовка

"В выполнении операции в ДРБ участвовала трехсторонняя оперативная бригада - и наши нейрохирурги, и наша анестезиологическая бригада, и наши радиолог-ассистенты. Операция проходила в режиме "просмотра" позвоночника. Участвовали в операции нейрохирург - доктор Виктор Вестерманис, доктор Виктор Бутанс и коллега из Италии, который проводит такие манипуляции, Фабио Пуллано", - рассказывает Семенов.

Операция - не случайное и счастливое стечение обстоятельств. Подготовка к внедрению этой технологии длилась пять лет.

Реализации плана помешала пандемия. Но настойчивость авторов инициативы увенчалась практическим результатом. Операцию в ДРБ поддержала большая международная команда.

Коллектив ДРБ благодарит Фабио Пуллано из Италии, SIA Scanmed, члена правления ДРБ Григория Семенова, нейрохирурга Виктора Бутанса анестезиолога Данилу Гарбузa, медcестер Операционного блока, помощников сестер и ассистентов радиолога, а также персонал Отделения нейрохирургии.

Внедрение метода именно в ДРБ поддержали онкохирурги Мурман и Спартак Ратиани. Особую благодарность за актуализацию проблемы метастатических повреждений позвоночника весь персонал ДРБ выражает профессору RSU Даце Балтинe и нейрохирургу 1-й рижской больницы Игорcу Аксикcу.

Большой отсев

Метастазы развиваются в позвоночнике 10% онкопациентов. Радиочастотная абляция метастазов широко используется в Европе и США. "Мы будем делать все возможное, чтобы данная технология стала доступной и для латвийских пациентов", - говорят в ДРБ.

Но Семенов не скрывает: в данном случае очень сильный отсев пациентов, потому что есть противопоказания к такой операции, запрещающие проводить ее.