"Нам плевать на вашу резолюцию", - таков был главный посыл кремлевских пропагандистов на прошлой неделе по поводу принятой 23 ноября Европарламентом резолюции, объявляющей Россию государством, поддерживающим терроризм. В то же время эта резолюция болезненна для России, учитывая ее психологическое воздействие на общество. Поэтому все выходные идеологические "соловьи" неустанно рассказывали, почему Россию нельзя считать террористическим государством и почему реальным носителем терроризма является Украина и коллективный Запад.
За занавесом: пропагандисты обвиняют украинцев в российских ракетных ударах по Украине
Также болезненным ударом по Кремлю стало выступление президента Украины Владимира Зеленского в Совете Безопасности ООН, в котором он говорил об ущербе, нанесенном украинцам ракетными ударами России. Россиянам было особенно неприятно еще и потому, что долгое время, особенно в силу исторически сложившегося права вето, они считали ООН и СБ чуть ли не карманной организацией, в которой они как победители во Второй мировой войне играют практически главную роль.
Пропагандистские передачи прошлой недели также ясно показали, что российские пропагандисты разработали целую идеологию оправдания того, что миллионы украинских мирных жителей зимой остаются в темноте, на холоде и без воды. Резюме всех этих утверждений звучит весьма цинично: сами виноваты.
На прошлой неделе пропагандисты также продемонстрировали высший пилотаж лжи, когда, распространяя ложные новости о польской военной технике, направляющейся в сторону Украины и Белоруссии, показали кадры с парада бронетехники 18 ноября в Риге.
"Мне плевать на чувства нацистов"
Всю неделю пропагандисты Ольга Скабеева, Евгений Попов, Владимир Соловьев и их приглашенные идейные единомышленники рассказывали российской общественности, как хорошо и правильно, что украинские города обстреливают ракетами, оставляя их жителей без света, тепла и воды. Если еще пару недель назад сообщалось, что уничтожается только военная инфраструктура, что было, конечно, ложью, то сейчас без стеснения говорится об ущербе, нанесенном гражданскому населению, и виноваты в этом якобы сами украинцы, потому что они поддерживают "нацистский" режим Зеленского. Некоторые идеологи выразили сожаление, что такие удары не были нанесены в первые недели вторжения, потому что тогда война уже закончилась бы победой русских. Среди прочего прозвучали и циничные призывы к жителям Украины ехать к своим "хозяевам" в страны Евросоюза и США. Тогда на территории Украины останется только армия, с которой потом можно будет нормально воевать.
Пропагандисты, конечно же, замалчивают тот факт, что ракеты попали, например, в родильный дом в Запорожье, убив новорожденного, и ни слова не говорят о том, что от ракетных обстрелов погибли десятки херсонцев. Вместо этого распространяется фейковая новость о том, что русскоязычных жителей Херсона убивают украинские военные.
Доминирующий дискурс для оправдания ракетных ударов - это месть за восемь лет "геноцида" на Донбассе. Соловьев рассказал, что в свое время украинцы радовались, что в Крыму нет воды, что нет электричества в Донецке и Луганске, а теперь настала их очередь испытать это на себе. Еще он позволил себе добавить, что вообще-то ему наплевать на то, что чувствуют и переживают нацисты.
Как говорится, если бы не было Донбасса, его пришлось бы выдумать, потому что "геноцидом Донбасса" оправдываются все зверства российской армии. Скабеева радостно сообщает, что украинцы могут немедленно остановить ракетные обстрелы – для этого украинской армии всего лишь надо капитулировать. Если украинцы не убегают из своей страны и не требуют прекращения войны, то они сами виноваты в российских ракетных ударах, - это абсурдная логика пропагандистов, которую они пытаются скормить русской общественности, чтобы у нее не возникало ни малейшего сочувствия к гражданскому населению Украины.
Лауреат Нобелевской премии мира, бывший главный редактор ныне закрытого независимого СМИ "Новая газета" Дмитрий Муратов дал меткую оценку посылу о том, как непросто приходится жителям Донбасса в последние годы. В интервью известному оппозиционному блогеру Юрию Дудю он заявил, что проблемы на Донбассе начались с вмешательства России. Он задал риторические вопросы - зачем мы там вмешались, зачем отправили туда полусумасшедшего Гиркина, зачем создавали непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики, выдумывали и распространяли ложь о якобы распятом русском мальчике? В отличие от Соловьева, Муратов четко заявляет, что проблемы на Донбассе возникли не из-за украинцев, а из-за России.
На прошлой неделе международное сообщество, за исключением, конечно, России, отметило 90-летие учиненного Сталиным Голодомора на Украине, унесшего жизни нескольких миллионов человек. Международная пресса, в том числе The New York Times, посвятила этому дню памяти обширные публикации, проводя четкие параллели с нынешними действиями России. Если Советский Союз пытался уничтожить украинцев с помощью искусственного голода, то его правопреемница Россия сейчас пытается сделать это с помощью голода и холода, заявил президент Украины Зеленский. С другой стороны, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк писал по этому поводу, что атаки России на энергетическую инфраструктуру — это не только исчезновение света, но и ""Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, не приехавшая скорая". Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет. Это просто фашизм 21-го века — террор гражданских городов под аплодисменты Z-пропаганды".
России безразлично мнение Европы
Идеологический истеблишмент Кремля уже несколько вечеров ноет о том, насколько бесполезной организацией является Европарламент, объявивший Россию государством, поддерживающим терроризм. Самый эффективный способ уменьшить влияние неприятных истин — дискредитировать того, кто говорит эти истины, подрывая тем самым всякое доверие к тому, что говорится. И на этот раз идеологи обильно потели, расписывая, насколько ничтожной организацией является Европарламент, что он не имеет политического значения, состоит из всяких чудаков из стран-участниц блока, что Европарламент — это лишь оболочка без содержимого и т.д.
Также звучали крики о лицемерии Запада, закрывавшего глаза на "геноцид" Донбасса и Украину как крупнейшего террориста 21-го века. В очередной раз воспроизводились сюжеты о терактах, якобы совершенных украинцами – обстрелы Запорожской АЭС, взрывы на Крымском мосту, на газопроводе "Северный поток", убийство Дарьи Дугиной. Команда идеологов заявила, что на резолюцию Европарламента нужно просто наплевать. Конечно, использовались и старые добрые аргументы о натовских бомбардировках Белграда, без упоминаний о том, что там имели место реальные и доказанные военные преступления против человечности, о бомбардировках Мосула и Багдада, об авиаударах в Сирии. Это давно известная и проверенная тактика пропагандистов - объявлять равнозначными формально похожие, но кардинально разные события, стирая тем самым всякое соблюдение международных стандартов.
Целую бурю истерии среди пропагандистов вызвало выступление Зеленского в Совбезе ООН. Соловьев кричал, что в таком случае диктаторов вроде Башара Асада и Саддама Хусейна тоже надо было допустить туда. Этот содержательный поворот в ООН особенно болезненный для россиян, потому что исторически после Второй мировой войны Россия была одним из важнейших игроков в этой организации и до сих пор использовала СБ ООН для достижения и легитимации своих целей. Ряд российских политологов выступили с заявлениями о том, что прежние международные организации больше не могут формировать международный порядок, поскольку ими правит "гегемон" - США.
Следовательно, Россия теперь будет искать себе союзников в мусульманском мире, а также в Северной Корее и Китае, с которыми ее объединяют консервативные и традиционные ценности. Чтобы продемонстрировать свою приверженность этим ценностям, пропагандисты выразили возмущение солидарностью западных спортсменов на чемпионате Катара по футболу с ЛГБТ-сообществом, которое в Катаре подвергается жесткой дискриминации и преследованиям. Командир отряда "Ахмет" Апти Алаудинов даже заявил, что мусульмане должны объявить джихад тем странам, чьи спортсмены выражали публичную поддержку ЛГБТ-сообществу.
Генерал Зима не поможет России
Российские пропагандисты, любящие изображать из себя военных корреспондентов, много рассказывают о том, что зима будет им хорошим союзником, а российской армии не нужен отдых. Утверждалось, что, несмотря на медленное продвижение, Бахмут будет взят. Также в сотый раз говорилось о высоких боевых возможностях и моральном духе российской армии на фоне упадка украинской армии. Надо сказать, что неопровержимые события на фронте говорят об обратном. Пропагандисты утверждают, что украинские солдаты хотели бы сдаться и сложить оружие, но не могут этого сделать, потому что за ними стоят иностранные наемники с оружием. В очередной раз преподносится ложь о том, что на фронте не слышно украинского языка, а только польский и английский.
Между тем американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) сообщает, что оборонительные позиции России указывают на то, что российское военное руководство рассматривает перспективу контратаки Украины через Днепр как серьезную угрозу. "Тактические, логистические и технические неудачи России продолжают подрывать моральный дух российских войск и побуждают к поиску козлов отпущения", — говорят аналитики ISW.
С другой стороны, влиятельное интернет-издание Politico пишет, что военные аналитики уже несколько месяцев прогнозируют, что зима принесет паузу в боевых действиях на украинских фронтах, но становится все более очевидным, что обе стороны попытаются использовать свои преимущества в холодный сезон. Русские попытаются использовать зиму против мирных жителей, а украинцы надеются, что мороз серьезно повредит плохо экипированным российским солдатам. "Российский план состоит в том, чтобы деморализовать мирных жителей Украины, отключив им электричество и отопление, а украинцы хотят проводить рейды и испытывать артиллерию на плохо экипированных российских призывниках, которым не хватает теплой одежды и горячего питания, — говорится в статье "Politico", - Россия не может больше полагаться на генерала Зиму".
Проект софинансирует Фонд по поддержке СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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