За занавесом: пропагандисты обвиняют украинцев в российских ракетных ударах по Украине

Пропагандисты, конечно же, замалчивают тот факт, что ракеты попали, например, в родильный дом в Запорожье, убив новорожденного, и ни слова не говорят о том, что от ракетных обстрелов погибли десятки херсонцев. Вместо этого распространяется фейковая новость о том, что русскоязычных жителей Херсона убивают украинские военные.

Доминирующий дискурс для оправдания ракетных ударов - это месть за восемь лет "геноцида" на Донбассе. Соловьев рассказал, что в свое время украинцы радовались, что в Крыму нет воды, что нет электричества в Донецке и Луганске, а теперь настала их очередь испытать это на себе. Еще он позволил себе добавить, что вообще-то ему наплевать на то, что чувствуют и переживают нацисты.

Как говорится, если бы не было Донбасса, его пришлось бы выдумать, потому что "геноцидом Донбасса" оправдываются все зверства российской армии. Скабеева радостно сообщает, что украинцы могут немедленно остановить ракетные обстрелы – для этого украинской армии всего лишь надо капитулировать. Если украинцы не убегают из своей страны и не требуют прекращения войны, то они сами виноваты в российских ракетных ударах, - это абсурдная логика пропагандистов, которую они пытаются скормить русской общественности, чтобы у нее не возникало ни малейшего сочувствия к гражданскому населению Украины.