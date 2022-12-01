Жительница дома в Болдерае, где обвалился потолок, несколько дней не могла забрать кота

"30 ноября мы приходили дважды к дому. С утра был полицейский экипаж, который сказал, что до оценки ситуации попасть в подъезд возможности нет. А когда мы пришли днем, экипаж уже отсутствовал и дверь подъезда была блокирована", - заявила хозяйка.

Счастливый финал

1 декабря хозяйка кота сообщила, что ее любимца удалось забрать из квартиры и сейчас он в полной безопасности.

Хозяйка рассказала, что это было непросто: "Звонили в Службу спасения 112, они сказали, что приедет полиция. Мы ждали их полтора часа. Приехала муниципальная полиция, но они сказали, что помочь не могут - не имеют возможности попасть в опечатанный дом. Мы снова начали созваниваться со Службой спасения. До 11:30 выясняли, есть ли там на самом деле кот, взяли данные, уточняли адрес (конкретно номер квартиры). В конечном результате приехали сотрудники Rīgas namu pārvaldnieks, отблокировали дверь подъезда и пожарные достали кота".

Женщина говорит, что Арчи сильно испугался, но в целом с ним все нормально: "Слава богу, была еда и вода, и он был в тепле. Кот был сильно напуган, плакал. На данный момент потихоньку осваивает новое помещение". Семья пока находится у родственников.

Напомним, из-за обрушения потолка из жилого дома были эвакуированы 23 человека. Речь идет о доме по адресу улица Стурманю, 3. По предварительной информации, в пятиэтажном здании откололась и упала на чердак панель крыши. В результате треснул потолок 5-го этажа.