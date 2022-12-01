Адвоката и бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Илью Новикова объявили в розыск

Карточка Новикова появилась в электронной базе МВД России, первым на это обратило внимание издание "Верстка". В карточке указано, что адвокат разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой именно - не уточняется.

Скриншот электронной базы МВД России. Фото: BBC

"Пишут, что МВД России объявило меня в розыск в Москве. Им лучше встать в очередь за минобороны России, которое одновременно пытается меня убить своими ракетами в Киеве", - прокомментировал это Новиков в "Твиттере".

Новиков уже долгое время живет в Украине - по данным СМИ, по меньшей мере с 2012 года. При этом он жестко критикует российские власти и комментирует события, связанные с войной.

В российских судах он неоднократно защищал украинцев, в том числе летчицу Надежду Савченко, режиссера Олега Сенцова и моряков, захваченных в Керченском проливе. В настоящее время Новиков входит в команду защитников бывшего президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене.