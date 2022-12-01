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"Первый канал" возмутила рождественская елка в Лиелварде

TVNET rus.tvnet.lv
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"Первый канал" возмутила рождественская елка в Лиелварде
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Рождественская елка в Лиелварде, 2022 год
Рождественская елка в Лиелварде, 2022 год Фото: Edijs Pālens/LETA

Российские пропагандистские СМИ заинтересовались Рождественской елкой в Лиелварде, в оформлении которой подконтрольный Кремлю "Первый канал" усмотрел свастику.

"Новогоднее настроение в Латвии создано с нацистским колоритом. Если не вглядываться или смотреть на елку издалека - даже красиво, но если приглядеться - свастика. Каковы приоритеты страны, такой и Новый год", - рассказали в информационной передаче "Первого канала".

Галерея: Парк Рембатес в Лиелварде, украшенный к Рождеству

Латышский огненный крест не имеет ни малейшей связи с гитлеровской свастикой. Это древний символ, исторически олицетворяющий для многих народов солнце, свет, солнечный путь, защиту. Знак представляет собой бесконечное вращательное движение, это символ круговорота и вечной энергии. Направление ветвей знака указывает на одно из возможных направлений вращения или силы.

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