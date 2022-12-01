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ВСУ: Россия выводит войска из городов напротив Херсона

rus.tvnet.lv
ВСУ: Россия выводит войска из городов напротив Херсона
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Война в Украине. Иллюстративное фото
Война в Украине. Иллюстративное фото Фото: Federico Quintana/SIPA/Scanpix

Россия выводит часть своих войск из городов на левом берегу Днепра напротив Херсона, сообщил в четверг, 1 декабря, Генштаб Вооруженных сил Украины.

Сообщение содержит мало деталей и не упоминает о переправе через Днепр украинских солдат.

Украинские официальные лица также подчеркивают, что российские силы продолжают вести интенсивные обстрелы через реку и что Херсон снова остался без электричества.

С тех пор как в прошлом месяце Россия покинула Херсон, Днепр стал южной линией фронта.

Ранее Россия призывала мирных жителей покинуть территорию в 15-километровой полосе вдоль реки, а также эвакуировала оккупационные власти из Новой Каховки, которая находится на берегу Днепра.

Украинские официальные лица ранее указывали, что российская армия отвела часть своей артиллерии с позиций у реки на более безопасные позиции дальше, но пока украинцы ничего не сообщали о том, что российские войска покидают также города.

"Замечено, что в Олешках (город напротив Херсона) уменьшилось количество российских солдат и военной техники", - говорится в сообщении.

"Войска противника выведены из отдельных населенных пунктов Херсонской области и развернуты в лесных переулках рядом с трассой Олешки - Голая Пристань".

Украинская армия заявила, что большинство российских солдат в этом районе составляют недавно мобилизованные резервисты, предполагая, что более подготовленные профессиональные солдаты уже покинули район.

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