Посольство России в Риге призвало к сносу нескольких памятников выдающимся латвийцам. Причиной стала инициатива на manabalss.lv с предложением снести памятник Пушкину в парке Кронвальда в Риге.
В ответ на петицию на manabalss.lv посольство РФ предложило снести памятники известным латвийцам
Посольство России опубликовало в своем Telegram-канале заявление, в котором осуждает предложение портала общественных инициатив manabalss.lv снести памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге, поскольку авторы инициативы считают его одним из "последних оставшихся символов русского империализма".
"Территория парка Кронвальда будет освобождена от наследия русского империализма. Российское посольство будет лишено возможности продолжать использовать этот памятник для распространения своего нарратива и поддержки русского империализма", - пишут авторы инициативы.
Между тем в российском посольстве подчеркивают, что, по логике авторов инициативы, должны быть снесены и памятники нескольким выдающимся латвийцам, которые во времена Российской империи жили, учились и работали в Санкт-Петербурге и Москве.
Посольство напоминает, что в университетах Российской империи образование на русском языке получили "такие выдающиеся представители латышской нации, как писатель Янис Райнис и композитор Язепс Витолс, художник Янис Розенталс и создатель Памятника свободы скульптор Карлис Зале, первый президент Латвийской Республики Янис Чаксте и многие другие".
"Кроме того, много лет жили и работали в Санкт-Петербурге и Москве поэт Юрис Алунанс, публицист Кришьянис Валдемарс, автор гимна страны Карлис Бауманис, собиратель народных песен Кришьянис Баронс", - сказано в сообщении российского посольства.
"Руководствуясь логикой авторов петиции, следует внести в "черный список" и этих общественных деятелей, а также снести посвященные им памятники, обнулить их роль в развитии латышской культуры и государственности", - заканчивается текст комментария.
Посольство России в Латвии в своих социальных сетях регулярно публикует российскую пропаганду.
Как сообщалось, бизнес-консультант и лектор, земессаргс Юрис Улманис допускает возможность с помощью портала manabalss.lv начать сбор голосов за отключение электричества посольству России в Риге.
Улманис признался агентству LЕТА, что отклик на такое обращение, которое он сделал 25 ноября в микроблоге Twitter, был очень большим и подчеркнул, что сейчас находится в Украине и своими глазами видит, какой ущерб Россия наносит инфраструктуре этой страны, обстреливая ракетами энергоносители и другие объекты гражданской инфраструктуры.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!