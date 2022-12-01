В ответ на петицию на manabalss.lv посольство РФ предложило снести памятники известным латвийцам

Посольство России опубликовало в своем Telegram-канале заявление, в котором осуждает предложение портала общественных инициатив manabalss.lv снести памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге, поскольку авторы инициативы считают его одним из "последних оставшихся символов русского империализма".

"Территория парка Кронвальда будет освобождена от наследия русского империализма. Российское посольство будет лишено возможности продолжать использовать этот памятник для распространения своего нарратива и поддержки русского империализма", - пишут авторы инициативы.

Между тем в российском посольстве подчеркивают, что, по логике авторов инициативы, должны быть снесены и памятники нескольким выдающимся латвийцам, которые во времена Российской империи жили, учились и работали в Санкт-Петербурге и Москве.

Посольство напоминает, что в университетах Российской империи образование на русском языке получили "такие выдающиеся представители латышской нации, как писатель Янис Райнис и композитор Язепс Витолс, художник Янис Розенталс и создатель Памятника свободы скульптор Карлис Зале, первый президент Латвийской Республики Янис Чаксте и многие другие".