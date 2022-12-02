Женщина, которая умерла, не зная, что спасет миллионы: "Бессмертная" Генриетта Лакс

клетки, взятые у пациентки, оказались способны активно и неограниченно делиться в искусственной среде.

Продолжительность жизни большинства клеток человека ограничена естественным процессом, называемым старением. Клетки в организме человека со временем делятся и размножаются, а точность каждой повторной репликации ДНК снижается.

На конце каждой нити ДНК есть "защитные колпачки", известные как теломеры, которые укорачиваются с возрастом, пока в конечном итоге нити ДНК не становятся уязвимыми и не происходят вредные мутации. Эти мутации, как правило, связаны с раком и другими возрастными заболеваниями. Чтобы защититься от этого, механизм репликации внутри клеток способен обнаруживать укорочение этих теломер и заставлять их через определенное время прекращать деление.

Обычно клетки человека могут делиться около 50 раз, прежде чем достигнут старения.

Клетки Генриетты были другими - они могли бесконечно делиться и воспроизводиться. Это сделало эти образцы идеальными для медицинских исследований. Вскоре клетки женщины были размножены и разосланы исследователям по всему миру.

Клеточная культура, которую по инициалам Генриетты Лакс назвали HeLa, стала стандартной для исследователей и фармкомпаний. Миллионам людей клетки HeLa не только спасли жизнь, но и дали возможность родиться. Клетки Лакс использовались для создания первой вакцины против полиомиелита, лекарств от различных онкологических заболеваний и для разработки метода "экстракорпорального" (вне организма) оплодотворения. Эти клетки помогли в исследованиях генов, используемых в основных исследованиях рака и СПИДа.

В 1951 году никто не спрашивал у Генриетты Лакс согласия на использование ее образцов тканей, поэтому ни она, ни ее семья не имели ни малейшего представления о вкладе женщины в мировую историю медицины.

История Лакс увидела свет 50 лет спустя, благодаря журналистке Ребекке Склотт, написавшей о ней книгу.