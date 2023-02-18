"Каждый вечер в течение двух часов мы должны были позволить "залезть" восьми мужчинам. Это работало так: они заходили, шли в кабинет врача, чтобы пройти проверку, после этого получали номер, то есть женщину-заключенную. Делали там все дела - вперед, вверх, вниз, назад - и уходили. Получали еще одну инъекцию и уходили", - так звучит цитата-воспоминание из книги Кристи Пол Zwangsprostitution ("Принудительная проституция"), ярко описывающей тему, о которой много лет не говорили в обществе.

О созданных рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером борделях в концлагерях. Как так получилось, что даже в лагерях для обреченных на смерть могли существовать такие "дома удовольствия", и какова была их идеология - почему во имя долины смерти в конце концов был нужен секс?

***

После предварительного отбора женщин доставляли в специальные казармы в тех концлагерях, в которых был бордель. Чтобы ослабленные заключенные принимали более-менее достойный внешний вид, их помещали в лазарет. Там санитары делали им инъекции калия, нужно было пройти дезинфекционные ванны, им позволяли здорово питаться и даже загорать под кварцевыми лампами.

Рабочий день у работниц борделя начинался уже в 7:00, нужно было прибрать помещения и нарядиться. Услуги по предоставлению полового акта предоставлялись каждый вечер с 20 до 22 часов, а по воскресеньям раньше - после обеда.

Работа была ежедневной, отдых - только если не было света, воды, у женщины была менструация, если была объявлена тревога налета или речи лидера Германии Адольфа Гитлера передавали по радио.